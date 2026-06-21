７月に台湾・台中で開催される「ワールドカレッジベースボールチャンピオンシップ」に出場する、侍ジャパン大学日本代表の選考合宿の第２日が２１日、神奈川県のバッティングパレス相石スタジアムひらつかで行われた。紅白戦２試合が行われ、ＮＰＢ１２球団のスカウト陣、メジャー７球団のスカウト陣も視察に訪れる中、今秋ドラフト候補選手たちのアピール合戦となった。１試合目の先発は青学大・鈴木泰成投手（４年・