「ヤクルト１−２広島」（２１日、神宮球場）広島がヤクルトとの接戦を制し、セ・リーグ相手に４カード連続勝ち越し。新井貴浩監督（４９）は「今日もたくさんファンの方が応援に来てくださった。いい試合でよろこんでもらえてよかったです」と話した。先発の岡本が６回３安打１失点でチーム単独トップの６勝目をマーク。２点リードの六回は１点を失い、なおも２死一、二塁のピンチを招くも、モイセエフを中飛に打ち取り、最