水戸ホーリーホックは21日、MF碇明日麻(20)のハノーファーU23(ドイツ4部)への期限付き移籍を延長すると発表した。期間は2026年7月1日から2027年6月30日までとなる。両クラブは業務提携しており、その条項の一つとして期限付き移籍が行われる。碇は今季ドイツ4部で29試合に出場した。森直樹フットボールダイレクターは「初めての海外挑戦であり、決して順風満帆な道のりではありませんでしたが、高さや技術力という武器をピッチ