ヴィッセル神戸は21日、DF尾崎優成(22)のRB大宮アルディージャへの育成型期限付き移籍が延長されることを発表した。新たな期間は2027年6月30日までとなり、神戸と対戦する公式戦には出場できない。尾崎は今季のJ2・J3百年構想リーグで6試合に出場した。大宮を通じて「百年構想リーグでは怪我で思うようにプレーできない悔しさがすごくありましたが、その悔しさをJ2優勝という形で晴らせるように自分の全てをRB大宮に注ぎ込んで