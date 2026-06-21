サッカー日本代表は20日（日本時間21日）、FIFAワールドカップ2026のグループステージ第2節でチュニジアと対戦。4－0で勝利し、今大会の戦績を1勝1分けとした。会場となったエスタディオ・モンテレイに日本から多くのサポーターが詰めかけた中、試合後のある行動に現地メディアが称賛の声を送っている。 ■上田の2ゴールなどで歴史的大勝 日本は初戦で2－2と引き分けた