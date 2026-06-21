戸田ボートの6日間開催「ヴィーナスシリーズ第6戦戸田中央メディックス埼玉杯」は21日の4日目を終え、22日の5日目10〜12Rで争われる準優勝戦メンバーが決まった。初日12R「ウインク選抜」に選出された松尾夏海（34＝香川）が、予選を8.29の5位で終了。順当に準優勝戦へ駒を進めた。予選ラストの4日目9Rは絶好の1号艇。必勝を期して臨んだものの「スタートで遅れてしまった（コンマ25）。自分では踏み込んでいるつもりだけど