◇セ・リーグ巨人3―5中日（2026年6月21日東京D）巨人の泉口友汰内野手（27）が21日の中日戦（東京）で74日ぶり今季3度目となる猛打賞をマーク。三塁打が出ず、プロ3年目で自身初となるサイクル安打は逃したが、逆転負けの中でキラリと輝きを放った。「6番・遊撃」に入って先発出場。相手先発右腕・柳から2回の第1打席で右前打を放つと、4回の第2打席では貴重な追加点となる右越え4号ソロを放つ。6回の第3打席でこの試