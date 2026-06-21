■全国の22日（月）の天気21日（日）は、東北北部の梅雨入りが発表されました。平年より6日遅い梅雨入りです。これで、梅雨のない北海道を除くすべての地域で梅雨入りとなりました。22日は、梅雨前線は日本の南にのびる一方、低気圧が東北に近づき、北日本の上空には寒気が流れ込みそうです。東北や北陸は雨が降り、山陰は朝晩を中心に雨が降るでしょう。九州も、夕方以降は雨が降り出しそうです。北海道も変わりやすい天気となり