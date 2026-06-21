お笑いコンビおぎやはぎ小木博明（54）矢作兼（54）が18日深夜放送のTBSラジオ「木曜JUNKおぎやはぎのメガネびいき」（木曜深夜1時）に生出演。FIFAワールドカップ2026（W杯）北中米大会について言及した。2人はW杯について熱く語った。小木は「何が一番がいいって俺ね。一番の名シーン。アメリカ対パラグライ見た？それの国歌斉唱」と切り出した。「俺、実は全部見てるの。国歌斉唱一番すごい。涙出ちゃった。アメリカの国歌