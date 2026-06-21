ドラマ『TOKYO MER〜走る緊急救命室〜』劇場版第3弾となる『TOKYO MER〜走る緊急救命室〜CAPITAL CRISIS』に、「TOKYO MER」オリジナルメンバーのオリジナルメンバー、小手伸也、フォンチー、伊藤淳史の出演が決定。小手とフォンチーは博多MER、伊藤は仙台MERとして、MERに帰ってくる。【写真】伊藤淳史演じる青戸達也が所属する【仙台MER】TEAMビジュアル全国MERマップ最新版も到着！本作は、2021年にTBS日曜劇場枠で放送さ