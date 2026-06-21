サッカー北中米Ｗ杯・日本−チュニジア戦が２１日行われ、４対０で快勝した。日本代表の守護神・鈴木彩艶の恩師である小嶋春輝さん（２９）がスポーツ報知の取材に応じ、学生時代の様子を明かした。この日、鈴木の母校でもある埼玉・大宮市のＮ高グループ大宮キャンパスはパブリックビューイングを開催。小嶋さんも画面越しに声援を送った。安定した守備で無失点に大きく貢献した姿に、「誇らしい限りです」と笑みがこぼれた。