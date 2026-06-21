◆パ・リーグオリックス３―５西武（２１日・京セラドーム大阪）西武・西口監督が今後のセーブシチュエーションの９回の起用法について、「はっきり変えるかどうかは分からないけど。状況を見て。誰が行くか分からない中で、今日は甲斐野っていうところ」と方針を明かした。この日は２点リードの９回には４番手として甲斐野央投手が登板。甲斐野は１死一、三塁としたが、女房役・古賀悠の強肩にも助けられ、無失点で終えて試