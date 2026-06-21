◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人３―５中日（２１日・東京ドーム）巨人が逆転負けを喫し、交流戦明け最初のカードを負け越しスタートとなった。初回に２死二塁からダルベックの中前適時打で先制。４回には泉口が４号ソロを放ち、追加点を奪った。２―０の６回は２死二塁から泉口が中越えの適時二塁打をマークした。先発・井上は６回途中無失点と好投し、船迫は１／３回を、田中瑛は１回をそれぞれ無失点。しかし大勢が３―０の８