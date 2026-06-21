◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト１―２広島（２１日・神宮）ヤクルトのモイセエフ・ニキータ外野手が「６番・右翼でプロ初のスタメン入りも、３打数無安打に終わった。３打席目となった６回２死一、二塁のチャンスでは、中堅にあとわずかで本塁打になりえた当たりを放ち「何としても１本、そういう気持ちで入ってたんですけど、打てなかったです」と悔やんだ。７回、右翼にモンテルが入り交代となった。「今後につなげていき