英「BBC」はボランチでスタメン出場した田中碧をMVPに選出 サッカー日本代表は6月20日（日本時間21日）、メキシコのモンテレイで、北中米共催ワールドカップ（W杯）グループリーグF組のチュニジア代表戦に4-0の勝利を収めた。英公共放送「BBC」では、得点を挙げた3人を高評価しつつも、意外な人物をこの日のMVPに挙げた。日本は前半4分に左サイドを切り崩して、MF中村敬斗のラストパスをMF鎌田大地がゴール。前半31分にはFW上田