決勝トーナメント1回戦でブラジルとの対戦の可能性が浮上 日本代表は6月20日（日本時間21日）、北中米ワールドカップ（W杯）グループステージ第2節のチュニジア戦で4-0の快勝を収めた。決勝トーナメント進出に大きく前進した一方、決勝トーナメント1回戦でサッカー王国ブラジルと対戦する可能性が浮上している。これを受け、ブラジルメディア「SM」は「日本のパフォーマンスを緻密に監視し続けており、日本に関する戦術分析と情報