日本テレビ系の生中継で解説サッカー日本代表は6月20日（日本時間21日）、メキシコ・モンテレイのエスタディオン・モンテレイで行われたFIFA北中米ワールドカップ（W杯）グループステージF組の第2節でチュニジア代表と対戦した。日本テレビ系の生中継で解説を務めた元日本代表MF本田圭佑は、試合中継のなかで自身の過去のプレー経験を突かれ、「え？ このスタジアムで？」と一瞬“記憶喪失”になる場面があった。日本が2-0とリ