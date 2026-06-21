チュニジア戦の出場メンバー16選手を5段階査定日本代表は現地時間6月20日、メキシコ・モンテレイのエスタディオ・モンテレイでチュニジア代表と対戦し、4-0で圧勝した。W杯通算1000試合目のメモリアルマッチでチュニジアを圧倒し、決勝トーナメント進出に大きく前進した。この試合に出場した全16選手のパフォーマンスを5段階評価（最高が5つ星★★★★★）で査定した。（取材・文＝FOOTBALL ZONE編集部）◇◇◇