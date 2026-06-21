サッカーワールドカップ、チュニジア戦。日本代表菅原選手の地元、愛知県豊川市からも声援が送られました。 【写真を見る】W杯チュニジア戦 DF菅原選手の地元サッカークラブからも声援 「夢ではなく現実の目標に」 愛知・豊川市 日本代表のDF菅原由勢選手が小学校時代に所属した豊川市のサッカークラブ「AS.ラランジャ豊川」では、選手やスタッフなど約30人が試合を見守りました。 （選手）「菅原選手