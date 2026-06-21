◇サッカーFIFAワールドカップ グループステージF組第2節 日本 4-0 チュニジア(日本時間21日、エスタディオ・モンテレイ)日本代表がチュニジアに4得点で大勝。森保一監督は試合後、第1節オランダ戦からスタメンを4選手入れ替えたことに言及しました。この日は初戦で負傷した久保建英選手のほか、前田大然選手、谷口彰悟選手、渡辺剛選手をベンチに。そして板倉滉選手、冨安健洋選手、田中碧選手、伊東純也選手をスタメン起用しまし