サッカーＷ杯で日本代表がチュニジア戦で勝利した２１日午後、ＤＡＺＮサッカー公式アンセム「１０００％」を書き下ろすなど、Ｗ杯を応援しているロックバンドＯＲＡＮＧＥＲＡＮＧＥの公式ＳＮＳに、フィリップ・トルシエ氏が踊っている動画がアップされ、話題になっている。日本が勝利した午後３時ごろ「ＶＩＣＴＯＲＹ！！！！トルシエ監督も勝利のダンス」と記し、スーツ姿のロマンスグレーのトルシエ元監督が、ステップ