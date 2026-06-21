プロバスケットボールチーム、富山グラウジーズの選手が、きょう、富山市で開かれた教室で子どもたちにプロの技を教えました。この教室は、漢方薬や食品などを製造販売するクラシエが開いたもので、抽選で選ばれた県内の小学3年生から6年生までの20人が参加しました。指導したのは、富山グラウジーズの葛原大智選手とコーチで、ボールの扱い方やドリブルやシュートのコツを丁寧に教えて