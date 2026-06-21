「巨人３−５中日」（２１日、東京ドーム）痛恨の逆転負けに巨人・橋上秀樹監督代行は「残念です。チームを勝たせること、しっかり締めくくることができなかったのはこちらの責任」と語った。魔の八回だった。３点リードで満を持してセットアッパーの大勢を投入。しかし無死一塁から二塁・浦田が痛恨の失策を犯し、一、三塁とピンチを広げた。ここから３本のタイムリーで試合をひっくり返されてしまい「しっかり守るというこ