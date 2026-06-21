サッカー日本代表が日本時間21日、「FIFAワールドカップ2026」でチュニジア代表を4−0で下し、W杯本大会における1試合最多得点記録を更新した。試合後には長友佑都がSNSで勝利を喜び、公開した集合写真には“メンター”としてチームに帯同する南野拓実の姿もあり、ファンの間で話題となっている。【写真あり】「泣ける」と話題長友佑都が公開した”集合ショット”日本は立ち上がりから試合の主導権を握った。前半に鎌田大地