「SUPEREIGHT」村上信五（44）が21日、文化放送のFIFAワールドカップ（W杯）中継「FIFAワールドカップ2026実況中継チュニジアVS日本」（後0・40）に生出演し、日本の戦いぶりを振り返った。1次リーグのチュニジア戦に臨んだ日本は前半4分、MF鎌田大地がゴール前で、左クロスを左足バックヒールで流し込む技ありゴールで先制。同31分には、FW上田綺世の今大会初ゴールが飛び出し、2点リードでハーフタイムを迎えた。後半に