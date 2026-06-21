FIFAワールドカップ2026、日本の第2戦はメキシコで日本時間のきょう午後、行われ、チュニジアに4対0で快勝しました。県内でも、多くのサポーターが熱い声援を送りました。森本記者「パブリックビューイングが行われているイオンモール高岡には、多くのサポーターが集まり盛り上がっています！」男の子「上田綺世選手がシュートを打っているのを見たいです」2人組の男性「がんばれ