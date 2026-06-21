今春の中東遠征（サウジC1着、ドバイワールドC2着）から帰国後、秋に備えているフォーエバーヤング（牡5＝矢作、父リアルスティール）の次走が決まった。G1ジョッキークラブゴールドカップ（ベルモントパーク、9月18日、ダート2000メートル）からG1・BCクラシック（10月31日、キーンランド、ダート2000メートル）に向かう。矢作厩舎の公式SNSで21日、発表された。同Xでは「藤田晋オーナーと馬の状態を見据えながら協議を重ねた