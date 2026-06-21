現在放送中のNHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』。ゆかりの城として今回訪れたのは、兵庫県養父市の「八木城」だ。【画像】雑草に覆われた大石垣、不動明王像が置かれた岩盤、山奥にはもうひとつの“古城”が…この記事の写真をすべて見る（全35枚）本丸西端の石垣©︎今泉慎一◆◆◆滅びたはずの別所家の末裔が城主に大河ドラマ『豊臣兄弟！』でも2回にわたって放映された三木合戦。2年にも及ぶ籠城戦は1580（天正8）