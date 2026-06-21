ガーラ湯沢が運営する「GALA YUZAWA SNOW RESORT」は、通称を「GALA YUZAWA MOUNTAIN FIELD」に変更する。オールシーズン営業化をメインコンセプトとして、「本格的に山で遊ぶためのフィールド」という魅力を表した。これまでは「SNOW RESORT」の通称で展開していた。夏期の営業期間は7月18日から9月28日までで、過去最高の営業日数となる。夏期営業に合わせ、ガーラ湯沢駅発着の新幹線を期間限定で運行する。夏期の東京〜ガーラ湯