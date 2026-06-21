日本代表は現地６月20日、北中米Ｗ杯のグループＦ第２節でチュニジア代表と対戦。上田綺世の２得点、鎌田大地、伊東純也もゴールを決め、４−０の完勝を収めた。開始４分に先制点をマークした鎌田は、前節のオランダ戦（２−２）に続く得点で、２戦連発。出色の勝負強さを見せている背番号15は試合後、自身のインスタグラムを更新。電話をかけるゴールセレブレーションの写真などを添え、以下のように綴る。「We are Japan. Re