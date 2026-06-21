さくらんぼの大玉品種「やまがた紅王」をより多くの人に知ってもらおうと観光列車の乗客へのふるまいがおこなわれ、観光客が旬の味覚を楽しみました。 【写真を見る】やまがた紅王をもっと知って！観光列車の乗客にさくらんぼ 「どうぞやまがた紅王です」 山形県大江町のＪＲ左沢駅で振る舞われたのは３Ｌサイズの「やまがた紅王」です。 「やまがた紅王」は本格デビューして今年で４年目となりますが、主力品種に比べ認