山形県朝日町で、大規模地震を想定した防災訓練が行われ、自治体や町民、自衛隊などがそれぞれの立場で対応方法を確認しました。 【写真を見る】連携強化・意思決定能力に期待大規模地震を想定した訓練対策本部の運営に重点 きょうの「防災訓練」には、地域住民の他、自衛隊や消防などおよそ２００人が参加しました。 訓練は、山形県内陸部を震源とするマグニチュード７．８の直下型地震が発生し、町の広い範囲で甚大