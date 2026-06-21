2026年６月20日（日本時間21日）、チュニジア代表は北中米ワールドカップのグループステージ第２戦で日本代表に０−４で完敗した。これで２連敗となり、オランダとの最終戦を待たずしてグループステージ敗退が決まった。試合後の公式会見に出席したエルベ・ルナール監督は、「このスコアは重いものになりました」と敗戦を振り返った。また、「大会後も続投するのか」との質問には、意味深に答えた。 「私はグループステ