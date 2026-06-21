日本代表は現地６月20日、北中米ワールドカップのグループステージ（F組）第２節でチュニジア代表と対戦し、４−０で快勝。海外メディアも森保ジャパンの完成度の高さに注目している。立ち上がりから主導権を握った日本は、４分に鎌田大地が先制点を奪取。31分には上田綺世が豪快なミドルシュートを突き刺す。後半も攻勢を緩めず、69分に伊東純也、83分には再び上田がネットを揺らし、４ゴールでチュニジアを圧倒した。米英