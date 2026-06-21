人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2026年6月22日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？12位：おひつじ座／牡羊座（3月21日〜4月19日生まれ）人間関係がギクシャクしそう。ワガママや気配り不足に注意。11位：かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）家族のことは話題に出さないで。悪く言われる可能性あり。10位：やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）不調日。予定より早