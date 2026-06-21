サッカー日本代表の長友佑都さんは6月21日、自身のInstagramを更新。チュニジア戦を終えた日本代表選手の集合ショットを披露しました。【写真】長友佑都＆日本代表選手の集合ショット！「最高の勝利！！ まだまだここから」長友選手は「最高の勝利！！ まだまだここから」とつづり、2枚の写真を投稿。同日日本時間13時から行われたサッカーワールドカップ日本代表の2戦目、対チュニジア戦を4対0の勝利で飾った喜びをつづり、代表選