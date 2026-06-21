月曜日も東北や北陸を中心に雨が降りやすく、東北は広い範囲で雨が続くでしょう。東北の太平洋側はこれまでの雨で地盤の緩んでいる所もあります。大雨による土砂災害や低い土地の浸水、川の増水に注意が必要です。午後は北海道でもにわか雨や雷雨の所がありそうです。関東から西も雲が広がりやすく、午後は九州に梅雨前線に伴う雨雲が広がるでしょう。日中の気温は関東から西で30℃近い所が多く、蒸し暑く感じられそうです。北日本