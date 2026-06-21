「あなたは子供と一緒に死ぬつもりだね」【衝撃の乗車体験】運転手がバックミラー越しにチラチラと私を見て来る…下車する際、運転手が私に告げた言葉たまたま乗ったタクシーで、運転手にそう話しかけられたKさん（投稿時：沖縄県・50代女性）。そのころ彼女は、確かにとてもつらい気持ちを抱えていて......。＜Kさんからのおたより＞初めての子供に発達の遅れがあると言われました。そのことで姑には「あなたの実家に原因がある」