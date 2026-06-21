熊本県八代市に拠点を置く県内初の男子プロバレーボールチーム「熊本ヴィレックス」が、「キッズ感謝祭」を開きました。 この「キッズ感謝祭」は、子どもたちがバレーボールを始めるきっかけにしてもらおうと、スポンサー企業たちと初めて企画しました。 熊本ヴィレックス代表理事 早瀬雄太さん「子どもたちにバレーボールの楽しさを伝えたくて、今回のイベントを企画しました