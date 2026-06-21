サッカー・ワールドカップ、日本代表の2戦目となるチュニジア戦を応援しようと、熊本市内でもパブリックビューイングが開かれました。 会場には約1500人のサポーター。日本代表がゴールを決めるたびに大きな歓声が…。 日本が4対0で初勝利を決めると、会場は歓喜に包まれました。 参加したサポーター「心を揺さぶる試合で、見に来て良い一日が過ごせた」