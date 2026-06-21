「ＲＫＫ旗選抜少年軟式野球大会」の決勝戦が行われました。 決勝は荒尾市の「荒尾Ｊベースボールクラブ（荒尾ＪＢＢＣ）」と宇土市の鶴城中学校の対戦です。 試合が動いたのは三回裏。鶴城が1アウト一、三塁の場面で、3番石山のスクイズ。 先制に成功します。 荒尾はその直後の四回表、5番・淺野のスリーベースヒットなど打者一巡の猛攻で一挙8得点。 その後、鶴城の反撃も及ばず、荒尾Jベー