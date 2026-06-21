サッカー・ワールドカップ（Ｗ杯）北中米３か国大会は２０日（日本時間２１日）、１次リーグＥ組でドイツがコートジボワールに２−１で逆転勝ちで２連勝とし、決勝トーナメント進出を決めた。ドイツが逆転で３大会ぶりの決勝トーナメント進出を決めた。１点を追う６８分、途中出場のウンダフが右クロスに合わせて追いつくと、試合終了間際にも決勝ゴールを決めた。コートジボワールは主将ケシエがこぼれ球を押し込んで先制した