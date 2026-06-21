◇パ・リーグロッテ―楽天（2026年6月21日ZOZOマリン）千葉県内に本拠地を置くプロスポーツチームが競技の垣根を越えて集結する「ALLFORCHIBA.UNITYINSPORTS.」として開催され、ジェフユナイテッド市原・千葉の鈴木輔選手、柏レイソルの古賀太陽選手、アルティーリ千葉の木田貴明選手、千葉ジェッツの西村文男選手がゲストとして来場。スポーツを通して千葉を盛り上げ、地域を活性化させていくことが狙いで、試