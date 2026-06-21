◇プロ野球セ・リーグ 中日 5-3 巨人（21日、東京ドーム）終盤に逆転し、カード勝ち越しとした中日。試合後に井上一樹監督がインタビューに応じました。この日は3点ビハインドで8回を迎えるも、大勢投手をとらえ一挙4得点で逆転。「みんな集中してくれてね。なかなか点数が取れないっていうところの中で、この回だっていう形で、集中してくれました」と振り返ります。さらに逆転の2点タイムリーを放った代打・阿部寿樹選手について