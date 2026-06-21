※本記事は、雑誌『ダ・ヴィンチ』2026年7月号からの転載です。 「高校生のときに詩を書く女の子の役を演じたことがあり、それから詩集が大好きになりました。短い文章であっという間に別世界へといざなってくれて、その時々に抱えている悩みを解決するヒントをもらえたりする。自分では上手く表現できない感情が言語化されていると、目の前が明るくなり、ほんの少し毎日が生きやすくなる気がします」清原さんが偶然書店で出合