映画『Michael／マイケル』ではマイケルが支配的なステージパパに反発、独立していく過程が描かれる。映画を観たライターの村瀬まりもさんは「絶賛とともに、“一番いい時代だけ映画にしたって感じ”という声もあった。1人目の妻、リサ・マリーの回顧録には、映画には描かれなかったマイケルの一面が赤裸々につづられている」という――。■世界の映画館で“マイケル復活祭”映画『Michael／マイケル』を6月12日の公開初日に観た。