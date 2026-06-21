フィリーズのエース左腕でサイ・ヤング賞候補に挙げられるクリストファー・サンチェス投手（２９）が最強コンビの活躍に脱帽だ。２０日（日本時間２１日）の本拠地メッツ戦は主砲シュワバーが１イニング２発を含む２６、２７、２８号の３本塁打の爆発。さらにハーパーが自身初のサイクル安打を達成するなど、１７安打の猛攻で１５―３と大勝。２人の活躍ぶりが米メディアを騒がせた。その一方で先発のサンチェスは６回５安打１