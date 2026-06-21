NHK「豊臣兄弟！」では、竹中半兵衛の死後、黒田官兵衛が秀吉を支える軍師として描かれる。官兵衛はかつて大河ドラマの主人公になり、“天才”のイメージが根強いが、それは本当なのか。ルポライターの昼間たかしさんが、史料をもとに実像に迫る――。画名「如水居士像」。黒田孝高（黒田官兵衛、黒田如水）。日本の戦国時代から江戸時代にかけての武将。大名。豊臣秀吉の軍師。（写真＝崇福寺所蔵／CC-PD-Mark／Wikimedia Commons