【モデルプレス＝2026/06/21】タレントの熊田曜子が6月21日までに自身のInstagramを更新。ポールダンス世界大会の写真を公開し反響を呼んでいる。【写真】43歳美人タレント「本物の人魚みたい」と話題の本格コスプレ衣装姿◆熊田曜子、人魚コスチュームで美脚際立つ熊田は「ポールダンス世界大会『International Pole Artist 2024』に出場した際の演目〜YouTube 熊田曜子チャンネルにアップしたよ」とつづり、世界大会の写真を複数