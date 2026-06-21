【モデルプレス＝2026/06/21】元日向坂46で女優の渡邉美穂が6月21日、自身のInstagramを更新。12日に公開の『映画 おそ松さん 人類クズ化計画！！！！！？』のオフショットを公開し反響を呼んでいる。【写真】26歳元日向坂「足細すぎ」と話題のミニスカショット◆渡邉美穂、ミニスカートから美脚スラリ渡邉は「映画『おそ松さん人類クズ化計画！！！！？』せっかくなのでオフショットを」とつづり、写真を複数枚投稿。アニメに登場